Borgo Pace spaccio di cocaina | 51enne arrestato perquisizioni e droga rinvenuta in casa e auto

I Carabinieri di Borgo Pace hanno arrestato un uomo di 51 anni con l’accusa di spaccio di droga. Durante l’operazione hanno perquisito la sua casa e la macchina, trovando circa 40 grammi di cocaina. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova in attesa di essere ascoltato dal giudice.

Un'operazione dei Carabinieri a Borgo Pace, in provincia di Pesaro e Urbino, ha portato all'arresto di un uomo di 51 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di circa 40 grammi di cocaina. L'intervento, avvenuto nel pomeriggio del 6 febbraio 2026, si inserisce in un'attività di controllo del territorio volta a contrastare lo spaccio di stupefacenti anche nei piccoli centri, dove la droga si insinua più facilmente nella quotidianità. L'uomo è stato inizialmente posto ai domiciliari e successivamente sottoposto a obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La vicenda si è dipanata in pochi giorni, a partire da un controllo di routine.

