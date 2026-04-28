Le indagini sulla morte di Domenico Caliendo si sono spostate a Bari, dove si trova l’ultimo punto di svolta. Per un giorno, l’Istituto di Medicina legale del capoluogo pugliese ha ospitato i test sui due cuori, che potrebbero fornire i primi indizi di verità. La procedura fa parte delle verifiche in corso per fare chiarezza sulla vicenda.

Si sposta per un giorno a Bari l’ultimo step delle indagini sulla morte di Domenico Caliendo. Nel capoluogo pugliese - e più precisamente presso l’Istituto di Medicina legale del Policlinico - ieri il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, Mariano Sorrentino, ha dato appuntamento alle parti interessate (i consulenti di parte dei sette medici indagati, quelli della Procura, dello stesso gip e quelli che rappresentano la famiglia del bambino morto al Monaldi di Napoli) per l’incidente probatorio sui due cuori coinvolti nel trapianto: quello deteriorato arrivato da Bolzano e quello sull’organo malato espiantato al piccolo. L'esame proseguirà il 10 giugno.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, dai test sui due cuori i primi indizi di verità

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