Fuorigrotta Napoli diventa zona rossa

Fuorigrotta, quartiere di Napoli, sta per diventare una zona rossa in conseguenza di un piano speciale di sicurezza approvato dal Comune. La decisione sarà ufficializzata nelle prossime ore e fa parte di un intervento volto a rafforzare le misure di prevenzione e controllo nella zona. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale delle autorità locali.

La svolta significativa si profila per Fuorigrotta, che sarà presto dichiarata “zona rossa” nell’ambito di un piano straordinario di sicurezza promosso dal Comune di Napoli. La decisione, maturata durante una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, segna l’avvio di una nuova fase per uno dei quartieri più popolosi della città, con interventi mirati a contrastare criticità diffuse e a ristabilire condizioni di maggiore vivibilità. Al centro della strategia c’è un importante investimento sulla tecnologia. L’amministrazione comunale ha annunciato l’imminente installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza, che verranno attivati in tempi rapidi per garantire un monitoraggio costante del territorio. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Leggi anche: Fuorigrotta diventa zona rossa: la decisione della Prefettura di Napoli Leggi anche: Anche Fuorigrotta diventa "zona rossa": la decisione del prefetto Temi più discussi: Fuorigrotta diventa zona rossa: la decisione della Prefettura di Napoli; Anche Fuorigrotta diventa zona rossa: la decisione del prefetto; Anche Fuorigrotta diventa 'zona rossa': la decisione del prefetto; Pasqua, è caccia alle sorprese Kinder: a Napoli impazza il baratto social tra collezionisti. Fuorigrotta (Napoli) diventa zona rossaLa svolta significativa si profila per Fuorigrotta, che sarà presto dichiarata zona rossa nell’ambito di un piano straordinario di sicurezza promosso ... dailynews24.it Fuorigrotta diventa zona rossa: la decisione della Prefettura di NapoliFuorigrotta diventerà zona rossa per la sicurezza. Lo ha deciso la Prefettura di Napoli dopo la riunione del Comitato ordine pubblico di oggi ... fanpage.it Fuorigrotta (Napoli) diventa zona rossa - facebook.com facebook