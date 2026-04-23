Durante controlli a Porta Nolana, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno arrestato un ragazzo di 23 anni. L’uomo è stato sorpreso con una dose di cocaina e una somma di denaro contante. Quando ha visto le forze dell’ordine, ha tentato di scappare e ha lanciato qualcosa per strada. Il giovane è stato portato in ufficio per le procedure di rito.

Controlli a Porta Nolana: i Falchi della Squadra Mobile di Napoli arrestano un 23enne trovato con cocaina e denaro contante. Ancora un arresto per droga nell’area di Porta Nolana, dove nella serata di ieri la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato condotto dai Falchi della Squadra Mobile, impegnati in specifici servizi di contrasto allo spaccio di droga nelle zone più sensibili della città. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Il tentativo di fuga e la bustina lanciata. Durante il pattugliamento in via San Cosmo Fuori Porta Nolana, gli agenti hanno notato il giovane che, alla vista dei poliziotti, ha tentato di allontanarsi nel chiaro intento di evitare il controllo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli Porta Nolana, tenta di fuggire e lancia la droga: arrestato 23enne

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