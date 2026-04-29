A Napoli, i carabinieri della stazione di Borgo Loreto hanno arrestato un uomo di 51 anni. Durante una perquisizione, hanno sequestrato 59 dosi di cocaina e 685 euro in contanti. L’uomo è stato fermato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’operazione è avvenuta nel quartiere di Borgo Loreto, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’arresto.

Napoli, arrestato 51enne a Borgo Loreto: sequestrate 59 dosi di cocaina e contanti. I carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio S. R., 51enne, già noto alle forze dell’ordine. I militari sono impiegati in un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti quando in vico Soprammuro vedono un uomo, ha l’atteggiamento di chi sta aspettando qualcuno o qualcosa. Un uomo si avvicina, sta per avvenire uno scambio ma i carabinieri intervengono. Il 51enne è stato trovato in possesso di 59 dosi di cocaina, due smartphone e 685euro ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo arrestato è ora in carcere in attesa di giudizio.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - NAPOLI: 59 dosi di cocaina e 685euro. Carabinieri arrestano un 51enne

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