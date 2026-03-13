A Ladispoli, i Carabinieri hanno arrestato un 26enne e un 32enne durante diverse operazioni che hanno portato al sequestro di cocaina, hashish e materiale per il confezionamento di dosi. Le forze dell’ordine hanno svolto controlli mirati e sequestrato sostanze stupefacenti e attrezzature usate per suddividere le droghe. Le operazioni sono state condotte nel corso delle ultime settimane.

LADISPOLI – Continua senza sosta l’impegno della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia nel contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale. Nel corso di un servizio notturno per le vie di Ladispoli, i Carabinieri hanno fermato e controllato un 26enne che si aggirava con fare sospetto, trovandolo in possesso di una dose di cocaina. L’intuito investigativo dei militari ha portato a un’immediata perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire ulteriori 30 grammi di cocaina, 154 grammi di hashish, bilancini di precisione e svariato materiale utilizzato per preparare le dosi. A conferma del continuo e capillare monitoraggio del territorio, durante un secondo intervento notturno i Carabinieri hanno sorpreso un 32enne a cedere una dose di cocaina ad un giovane. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Ladispoli. Cocaina, hashish e il necessario per confezionare dosi. In diverse operazioni i Carabinieri arrestano un 26enne e un 32enne

