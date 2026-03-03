Napoli Bagnoli | Si abbassa i pantaloni davanti la scuola Carabinieri arrestano 51enne

Un uomo di 51 anni è stato arrestato a Bagnoli dai carabinieri mentre si trovava davanti a una scuola e si esibiva in atti osceni. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto durante l’uscita degli studenti, quando il 51enne è stato fermato e portato in caserma. L’episodio ha causato sconcerto tra genitori e insegnanti presenti sul posto.

