Dal 1 al 3 maggio 2026, Napoli ospiterà il XXXVIII Congresso SIPPS, dove 250 esperti si riuniranno per discutere l’applicazione dell’intelligenza artificiale e della telemedicina nel settore pediatrico. L’evento si concentrerà sulle nuove tecnologie che stanno entrando nella pratica clinica, con incontri e sessioni dedicate alle innovazioni digitali rivolte alla cura dei bambini.

? Cosa sapere Napoli ospita il XXXVIII Congresso SIPPS dal 1 al 3 maggio 2026.. 250 esperti discutono l'integrazione di intelligenza artificiale e telemedicina nella pediatria.. Dal 1° al 3 maggio 2026, Napoli ospiterà il XXXVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps), un vertice che riunirà 250 tra medici di libera scelta, specialisti ospedalieri e ricercatori per ridefinire i protocolli di cura infantile. L’appuntamento partenopeo, intitolato Costruire il benessere di domani: la salute dei bambini al centro del cambiamento, segna un punto di svolta nella medicina dell’età evolutiva. L’obiettivo...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli 2026: l’innovazione digitale rivoluziona la pediatria

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