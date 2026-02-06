TCL rivoluziona lo spettacolo sportivo con innovazione tecnologica a Milano-Cortina 2026

Quello che si vede ora a Milano è una vera rivoluzione tecnologica nel mondo dello sport. A tre giorni dall’apertura del TLC Edelweiss Land, il nuovo spazio di 500 metri quadrati davanti alla Stazione Centrale, l’atmosfera è già vibrante. Visitatori e appassionati si immergono in un’esperienza all’avanguardia, dove tecnologia e sport si uniscono per sorprendere. È il primo segnale di quanto l’evento olimpico si avvicini, portando innovazione anche nel modo di vivere l’attesa.

**** Sono passati soli tre giorni dall'inaugurazione ufficiale del TLC Edelweiss Land, lo spazio espositivo e esperienziale di 500 metri quadrati, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano. Eppure, già da ieri, il brand tecnologico cinese sta trasformando l'atmosfera di Milano, e non soltanto per quanto riguarda l'ambiente urbano, ma soprattutto per come si presenta lo spettacolo sportivo. Con la campagna "It's Your Greatness", TCL si impegna a portare l'eccellenza tecnologica a tutti i livelli, partendo proprio dai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

