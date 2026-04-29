Mussomeli trionfa Di Matteo | RO Racing domina tra Sicilia e Toscana

A Mussomeli, Antonino Di Matteo ha vinto lo Slalom con la vettura Gloria C8 motorizzata Suzuki. La scuderia RO Racing ha ottenuto diversi successi nel 2026, tra Sicilia, Sardegna e Toscana. La gara si è svolta nel comune siciliano, attirando numerosi appassionati e concorrenti. Di Matteo ha concluso la competizione davanti agli altri partecipanti, contribuendo al risultato complessivo della squadra.

? Cosa sapere Antonino Di Matteo vince lo Slalom di Mussomeli con la Gloria C8 motorizzata Suzuki.. La scuderia RO Racing ottiene successi multipli tra Sicilia, Sardegna e Toscana nel 2026.. Antonino Di Matteo conquista lo Slalom Città di Mussomeli con la sua Gloria C8 motorizzata Suzuki, segnando la prima vittoria della stagione 2026 per la scuderia RO racing in un fine settimana caratterizzato da successi diffusi su più fronti agonistici. Il pilota siciliano di Sciacca ha saputo imporsi in una competizione di alto livello, superando piloti di fama consolidata durante lo Slalom Trofeo Peppino Farina. La prestazione di Di Matteo non rappresenta un caso isolato per il team, ma si inserisce in un quadro di risultati positivi ottenuti dalla RO racing tra, la Sardegna e la Toscana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mussomeli trionfa Di Matteo: RO Racing domina tra Sicilia e Toscana Notizie correlate Boulder, Campionato Italiano: Giorgia Tesio domina, Reusa trionfa tra gli uominiLa Vertikale di Bressanone ha ospitato l’appuntamento più prestigioso dell’anno per il boulder italiano senza tradire le attese. Sicilia, Terzo Mandato Sindaci Bloccato: ARS respinge la norma, Mussomeli e il futuro dei piccoli comuni a rischio.Sicilia, Stop al Terzo Mandato per i Sindaci: Mussomeli e la Battuta d'Arresto per la Democrazia Locale L'Assemblea Regionale Siciliana ha respinto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: RO Racing, Di Matteo trionfa allo Slalom Città di Mussomeli; Cantina abusiva nell’Agrigentino, sequestrati 8mila litri di vino; Messina, primo conferimento del Premio Cultura Nino Ferraù; Auto, la RO racing vince con Di Matteo a Mussomeli in un weekend ricco di successi. Slalom Città di Mussomeli, trionfa Nino Di Matteo: è il primo vincitore della kermesseÈ Nino Di Matteo il primo re dello Slalom Città di Mussomeli. Il pilota di Sciacca si è imposto nella gara valida per il campionato ... radiocl1.it RO Racing, Di Matteo trionfa allo Slalom Città di MussomeliIl fine settimana agonistico ha registrato risultati rilevanti per la scuderia RO Racing, con affermazioni in diverse competizioni nazionali e ... canalesicilia.it Slalom Città di Mussomeli, trionfa Nino Di Matteo: è il primo vincitore della kermesse È Nino Di Matteo il primo “re” dello Slalom Città di Mussomeli. Il pilota di Sciacca si è imposto nella gara valida per il campionato siciliano AciSport, conquistando la vittoria al - facebook.com facebook