Sicilia Terzo Mandato Sindaci Bloccato | ARS respinge la norma Mussomeli e il futuro dei piccoli comuni a rischio

L’ARS ha respinto la proposta di legge che avrebbe consentito ai sindaci di svolgere un terzo mandato, bloccando di fatto il progetto. La decisione colpisce direttamente Mussomeli, uno dei paesi più piccoli della regione, dove il sindaco aveva già annunciato la volontà di ricandidarsi. La mossa mette in discussione la continuità amministrativa e il futuro di molti comuni con pochi abitanti. La questione resta aperta e genera divisioni tra chi sostiene il limite e chi chiede più stabilità. La discussione prosegue in Consiglio regionale.

Sicilia, Stop al Terzo Mandato per i Sindaci: Mussomeli e la Battuta d’Arresto per la Democrazia Locale. L’Assemblea Regionale Siciliana ha respinto la proposta di concedere un terzo mandato ai sindaci dei comuni con meno di 15.000 abitanti, una decisione che avrà ripercussioni dirette sulla futura ricandidatura del sindaco di Mussomeli, Carmelo Barba. La votazione, avvenuta martedì pomeriggio con scrutinio segreto, segna una battuta d’arresto per chi auspicava un allineamento con le regole in vigore in altre regioni italiane e solleva interrogativi sulla tenuta democratica dell’isola. Un Voto Segreto e le Accuse di Autoreferenzialità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sicilia, l’Ars approva la norma che introduce le quote di genere nelle giunte dei ComuniQuesta mattina l’Assemblea regionale siciliana ha dato il via libera a una legge che stabilisce l’obbligo di inserire almeno il 40% di donne nelle giunte comunali.

Ars, il voto segreto azzoppa il ddl Enti locali: no al terzo mandato dei sindaci e al consigliere supplenteL’Assemblea regionale siciliana ha fermato il ddl Enti locali, perché alcuni deputati hanno scelto il voto segreto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.