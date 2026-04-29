Musk e Page | lo scontro ideologico che distrusse OpenAI

In un'udienza in tribunale, è emerso che Elon Musk e Larry Page avevano opinioni divergenti sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale. Musk ha dichiarato di aver avuto un contrasto con Page riguardo alle priorità e ai rischi associati allo sviluppo dell'IA. La discussione si è incentrata sulle differenze di vedute tra i due imprenditori, che hanno portato alla rottura tra le rispettive aziende. L'episodio ha contribuito a dissolvere la collaborazione tra le due figure nel settore tecnologico.

? Cosa sapere Musk rivela in tribunale lo scontro ideologico con Page sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale.. Il disaccordo sulla sopravvivenza umana ha causato la rottura tra i fondatori di OpenAI.. Martedì scorso, durante l’udienza relativa alla causa legale contro OpenAI, Musk ha rivelato in sede di testimonianza i dettagli del profondo attrito con Page che ha segnato la fine di un rapporto storico tra i due leader tecnologici. Le dichiarazioni rese sotto giuramento hanno spostato il dal tema della beneficenza sottratta — questione già nota — verso le radici ideologiche che hanno portato alla nascita di OpenAI nel 2015. Secondo quanto emerso dai verbali, la spinta iniziale di Musk per fondare la società risiedeva in una divergenza insanabile con Page riguardo alla sicurezza dell’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musk e Page: lo scontro ideologico che distrusse OpenAI Notizie correlate Lo scontro tra Anthropic e OpenAI è totaleDario Amodei dà del bugiardo a Sam Altman sul nuovo accordo siglato con il Pentagono. Musk contro Altman all'assalto di OpenAiMentre l'economia globale guarda con speranza alla tregue tra Usa e Iran, un'altra guerra, tutta tecnologica e legale, sta per raggiungere il suo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nel processo contro Sam Altman, la prima sfida per Elon Musk sarà superare lo scetticismo della giuria; Musk contro Altman e OpenAI: inizia il processo che può decidere il futuro dell'IA; Musk vs Altman. Si gioca in tribunale un pezzo di futuro dell'intelligenza artificiale (di A. Sarno); GPT vs Tesla. Lotta fra ricchi. Musk: 'OpenAI nata perché Page mi definì specieista'Il processo Musk-OpenAI rivela la rottura con Larry Page e l'accusa di 'specieismo' alla base della fondazione ... it.blastingnews.com Musk e Altman dai giudici, sfida per il dominio dell’IAVia al processo. L’ex socio e patron di Tesla, accusa OpenAI di aver tradito la missione per il profitto. Mossa dettata dall’invidia ... repubblica.it Elon Musk continua a sfidare l'universo Meta e non solo. Cos'è XChat: https://fanpa.ge/OaqyV - facebook.com facebook Elon Musk contro Sam Altman: è iniziato il processo più importante della storia dell'Ai x.com