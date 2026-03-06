Lo scontro tra Anthropic e OpenAI si fa più acceso. Il sito The Information ha diffuso la lettera inviata da Dario Amodei, cofondatore e ceo di Anthropic, ai dipendenti dell’azienda. La comunicazione evidenzia le tensioni tra le due realtà nel settore dell’intelligenza artificiale. La lettera è stata pubblicata integralmente e contiene dettagli sui rapporti tra le parti coinvolte.

Dario Amodei dà del bugiardo a Sam Altman sul nuovo accordo siglato con il Pentagono. E sempre più persone scelgono di disinstallare ChatGPT Il caso Anthropic. La questione non è più se l'AI entrerà nella guerra, ma come Il sito The Information ha pubblicato il testo della lettera che Dario Amodei, cofondatore e ceo di Anthropic, ha mandato ai suoi dipendenti dopo che l’accordo con il Pentagono – del valore di 200 milioni di dollari – è collassato perché Amodei non ha voluto assecondare la richiesta del segretario alla Difesa, Pete Hegseth, di avere accesso illimitato all’intelligenza artificiale di Anthropic. Poco dopo, il Pentagono ha annunciato di aver fatto un accordo con OpenAI, rivale di Anthropic (più che rivale: Amodei lavorava a OpenAI prima di fondare la sua società). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Lo scontro tra Anthropic e OpenAI è totale

IA, Anthropic e il Pentagono ai ferri corti. Amodei: “Le minacce non cambiano la nostra posizione”. OpenAI mediatore tra le partiÈ uno scontro che mette a nudo tutte le contraddizioni dell’intelligenza artificiale applicata alla difesa quello che si consuma in queste ore tra...

Pentagono sceglie grok di musk durante lo scontro con anthropicl’attenzione delle reti di difesa si concentra sull’individuazione di uno strumento di intelligenza artificiale in grado di soddisfare requisiti...

Jason Calacanis reveals how Anthropic’s Pentagon battle skyrocketed its app to No.1

Approfondimenti e contenuti su Lo scontro tra Anthropic e OpenAI è....

Temi più discussi: Cosa c'è dietro lo scontro tra Anthropic e il Pentagono; Lo scontro tra Anthropic e il Pentagono sull'uso militare dell'AI; Claude, l’IA di Anthropic non funziona. E c’entra lo scontro con Trump; Il no di Anthropic al Pentagono: Come è nato lo scontro sull’IA e cosa può succedere ora.

Lo scontro tra Anthropic e OpenAI è totaleDario Amodei dà del bugiardo a Sam Altman sul nuovo accordo siglato con il Pentagono. E sempre più persone scelgono di disinstallare ChatGPT ... ilfoglio.it

Scontro Anthropic-Casa Bianca: cosa è successo davvero e perché è la fine della convivenza fra etica e sicurezza nell’innovazioneAnthropic (con il modello Claude) ha respinto la richiesta del Pentagono di eliminare i veti su sorveglianza di massa e armi completamente autonome. Cosa significa questa rottura, cosa ne è derivato p ... economyup.it

I principali laboratori di intelligenza artificiale come OpenAI e Anthropic – nati con la missione di sviluppare una tecnologia sicura e a beneficio dell'umanità – hanno stretto collaborazioni dirette con il Pentagono, segnando una rottura netta con i propri principi - facebook.com facebook

Anthropic riapre le trattative con il governo USA per l'uso militare della sua AI x.com