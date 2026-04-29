Durante il lungo weekend del Primo maggio, il centro storico di Sant’Agata de’Goti si è animato con il ritorno del Barrio Fest, evento che richiama le tradizioni musicali e culinarie dell’Andalusia. La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, ha visto il coinvolgimento di numerosi stand e spettacoli, confermando il successo della prima edizione e ampliando le aree dedicate alle attività. La festa ha attirato sia residenti che visitatori, creando un’atmosfera di festa nel borgo.

Tempo di lettura: 2 minuti di Tracy Di Piro Nel lungo weekend del Primo maggio, dopo il successo dello scorso anno, il centro storico di Sant’Agata de’Goti, in occasione del Barrio Fest 2026, si trasforma in una feria spagnola, riproponendo un’edizione rinnovata e ampliata. L’evento, con ingresso libero, si terrà per tre giorni ( 1-2-3 maggio ) dalla mattina proseguendo fino a tarda sera. Vicoli, piazze, stradine saranno allestite per ricreare l’atmosfera dei quartieri andalusi e offrire ai visitatori e ai turisti un’esperienza immersiva in uno dei borghi più belli d’Italia. Protagonista sarà la musica, con esibizioni dal vivo, performance itineranti, in particolar modo, spettacoli di flamenco e danze tradizionali spagnole, che accompagneranno piccoli concerti lungo l’intero percorso.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Musiche e sapori andalusi: il ritorno del Barrio Fest a Sant’Agata de’Goti

Notizie correlate

Cava “Fossa delle Nevi”, PD e Dei Goti: “Criticità sul confronto istituzionale a Sant’Agata de’ Goti”Abbiamo appreso a mezzo stampa e social di un incontro promosso dal Sindaco pro tempore di Durazzano (BN) sulla problematica della cava “Fossa delle...

Referendum sulla giustizia, a Sant’Agata de’ Goti incontro pubblico “Le ragioni del Sì”L’iniziativa sarà moderata da Guido Cioffi, presidente del Comitato cittadini per il Sì di Sant’Agata de’ Goti.