Referendum sulla giustizia a Sant’Agata de’ Goti incontro pubblico Le ragioni del Sì

Il 12 marzo a Sant’Agata de’ Goti si terrà un incontro pubblico intitolato “Le ragioni del Sì” presso Palazzo Rainone Mustilli. All’evento parteciperanno esponenti politici e rappresentanti della società civile, che discuteranno del referendum sulla giustizia. L’appuntamento è aperto al pubblico e mira a offrire spazi di confronto sulle questioni legate alla riforma.

L’iniziativa sarà moderata da Guido Cioffi, presidente del Comitato cittadini per il Sì di Sant’Agata de’ Goti. Ad aprire l’incontro saranno i saluti dell’avv. Angelina Serino, presidente del Comitato per il Sì di Benevento, seguiti dagli interventi di Alessandra Piscitelli, referente provinciale dei Giovani garantisti per il Sì, e di Antonio Parlati, segretario cittadino di Forza Italia.All’incontro parteciperà anche l’on. Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale campano di Forza Italia. Nel corso del dibattito sono previsti gli interventi dell’avv. Luigia Martino, responsabile del Dipartimento Giustizia di Forza Italia Caserta, del dott. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Referendum sulla giustizia, a Sant’Agata de’ Goti incontro pubblico “Le ragioni del Sì” Articoli correlati Referendum sulla Giustizia: Forza Italia Sant’Agata de’ Goti in campo con iniziative per informare i cittadiniTempo di lettura: < 1 minuto In vista del Referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo, Forza Italia Sant’Agata de’ Goti metterà in campo una serie... Referendum sulla giustizia, Cdo Romagna promuove un incontro pubblico per approfondire le ragioni del SìLa Compagnia delle Opere Romagna promuove un incontro pubblico di presentazione del documento nazionale sul referendum costituzionale in materia di... Una selezione di notizie su Referendum sulla giustizia a Sant'Agata... Temi più discussi: Referendum giustizia, FdI: Non è vero che la riforma bloccherebbe inchieste come il 2 Agosto; Evviva i referendum (seconda puntata): a SudTALK il confronto tra due giudici sulla riforma costituzionale della Giustizia; Referendum Giustizia, parte la mobilitazione in Capitanata: calendario fitto per il No alla riforma Nordio; Referendum sulla giustizia: a Chieti la presentazione del Comitato per il Sì. Referendum giustizia, Lo Sauro: Il sindaco doveva restare imparzialeSANT’AGATA LI BATTIATI (CATANIA) – Si accende il dibattito politico cittadino in vista del referendum sulla giustizia. Il consigliere comunale Vittorio Lo Sauro interviene con una nota critica sulla p ... livesicilia.it Referendum sulla Giustizia 2026, il testo del quesito spiegato: guida al voto del 22 e 23 marzoDomenica 22, dalle 7 alle 23, e lunedì 23, dalle 7 alle 15, marzo si vota per il referendum sulla giustizia 2026 ... fanpage.it Nel cuore del Sannio, Sant’Agata de’ Goti conquista con i suoi vicoli lastricati, le facciate colorate e le architetture che raccontano secoli di storia. Tra cortili eleganti, chiese barocche e prospettive che si aprono all’improvviso, questo borgo campano è un piccol - facebook.com facebook