Mafia | Autoritratto sul palco un’indagine sul trauma collettivo e il legame nevrotico con il crimine organizzato

Questa sera al Teatro Pergolesi di Jesi va in scena “Autoritratto”, lo spettacolo di Davide Enia che mette in luce il legame tra collettivo e criminalità organizzata. Sul palco si parla di come la mafia si insinua nella vita di tutti i giorni e di come il trauma collettivo si trasmetta nel tempo. Un modo per riflettere senza usare parole vuote, con un approccio diretto e concreto.

L’ombra lunga della mafia, un male che si insinua nelle pieghe della vita quotidiana, torna al centro del dibattito culturale e civile con lo spettacolo “Autoritratto” di Davide Enia, in scena questa sera al Teatro Pergolesi di Jesi. L’opera, già insignita di due Premi UBU – riconoscimenti di prestigio nel panorama teatrale italiano – non si limita a raccontare la storia di Cosa Nostra, ma ne esplora l’impatto emotivo e psicologico sulle generazioni palermitane, e più in generale, sul tessuto sociale del Paese. Lo spettacolo, che trae spunto dalla cronaca degli anni Ottanta e dalle stragi del ’92, intende svelare un rapporto “nevrotico” con la mafia, un legame complesso fatto di paura, rassegnazione, ma anche di una dolorosa consapevolezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

