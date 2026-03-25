Angelina Mango torna a esibirsi dal vivo dopo un periodo di assenza, scegliendo un’ambientazione domestica per la sua ripresa. L’artista ha annunciato che sul palco si presenterà con tutta se stessa, in vista delle due date in programma al teatro Lirico Giorgio Gaber, previste per venerdì e sabato. La cantante ha condiviso immagini che mostrano il suo ritorno in scena in un contesto intimo e familiare.

Milano, 25 marzo 2026 – Stanze di vita quotidiana. Nell’ambientazione casalinga scelta da Angelina Mango per riprendersi scena, pubblico e vita, manca solo la finestra affacciata sul futuro che le mette davanti lo spettacolo con cui approda venerdì e sabato al Lirico Giorgio Gaber. Anche se il 10 aprile, infatti, compie solo 25 anni, l’eroina de “La noia” apre una nuova fase della sua vita. Quella chiamata a lenire con la forza del palco le ferite lasciate dall’overdose di successo in cui è rimasta impigliata la precedente, dopo il successo di Sanremo, la conferma dell’Eurovision, e una folle agenda d’impegni live e promozionali che ha finito col debilitarla giorno dopo giorno, costringendola a fermarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Angelina Mango si riprende la scena: “Sul palco porto tutta me stessa”

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