Museo del Mare Battaglia agli studenti del Righi-Boccioni-Fermi | L’opera cambierà lo skyline di Reggio

Gli studenti dell’indirizzo Cat del Polo tecnico professionale Righi-Boccioni-Fermi hanno visitato il cantiere del Museo del Mediterraneo, un progetto che promette di modificare lo skyline della città. Durante l’uscita, hanno potuto osservare le diverse fasi di avanzamento e approfondire le tecniche di costruzione utilizzate. La visita ha avuto anche un carattere formativo, offrendo un’opportunità di confronto diretto con il cantiere in corso.

Visita istituzionale e formativa al cantiere del Museo del Mediterraneo, dove gli studenti dell’indirizzo Cat (Costruzioni, ambiente e territorio) del Polo tecnico professionale Righi-Boccioni-Fermi hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino lo stato di avanzamento dei lavori e approfondire.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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