Importante dialogo scientifico sull’epilessia al polo tecnico Righi-Boccioni-Fermi

Si è svolto presso l’aula magna del polo tecnico Righi-Boccioni-Fermi un convegno dedicato all’epilessia, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza e la sicurezza sanitaria nelle scuole. L’evento ha riunito esperti del settore per discutere di temi legati alla gestione della condizione e alle strategie di prevenzione. La giornata ha visto la partecipazione di professionisti e rappresentanti dell’istituto.

La scuola come presidio di consapevolezza e sicurezza sanitaria: è questo l'obiettivo del convegno "A scuola di epilessia", svoltosi presso l'aula magna del polo tecnico professionale Righi-Boccioni-Fermi. In prima linea gli studenti degli indirizzi scientifici del Polo-biotecnologie sanitarie.