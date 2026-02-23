La scena del crimine al Righi-Boccioni-Fermi | confronto tra studenti e polizia scientifica

Gli studenti dell’indirizzo Biotecnologie Sanitarie del polo Righi-Boccioni-Fermi hanno visitato il laboratorio di polizia scientifica di Reggio Calabria, a causa di un progetto educativo sulla scena del crimine. Durante l’attività, hanno osservato da vicino tecniche di analisi forense e analizzato prove raccolte sul campo. L’esperienza ha permesso ai ragazzi di capire meglio il lavoro degli esperti e di sperimentare strumenti utilizzati nelle indagini. La visita si è conclusa con domande e approfondimenti sul procedimento.

La dirigente scolastica Cama ha sottolineato quanto questa esperienza abbia permesso agli allievi di "testare" l'applicazione reale delle loro competenze Gli studenti dell'indirizzo Biotecnologie Sanitarie del polo tecnico professionale Righi-Boccioni-Fermi hanno incontrato la polizia scientifica di Reggio Calabria per entrare nel vivo della "scena del crimine". La dirigente dell'istituto, Anna Maria Cama, nel ringraziare il dott. Paolo Sirna, questore di Reggio Calabria, e il dott. Vincenzo Giovanni Ferraina, dirigente della polizia scientifica, per la disponibilità dimostrata verso l'iniziativa, ha sottolineato quanto questa esperienza abbia permesso agli studenti di "testare" l'applicazione reale delle loro competenze.

