Musei gratis domenica 1 marzo | tutte le mostre in programma

Il 1 marzo, la decisione di offrire l’ingresso gratuito ai musei e ai parchi archeologici statali viene adottata per incentivare le visite di più persone. Questa iniziativa permette ai cittadini di scoprire le mostre e i reperti senza spendere, attirando un gran numero di visitatori. Le strutture apriranno regolarmente, con aperture speciali e percorsi dedicati. La scelta mira a far conoscere meglio il patrimonio culturale nazionale.

Domenica 1 marzo i musei e i parchi archeologici statali aprono le porte a tutti per visite gratuite con l'iniziativa "Domenica al museo". Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove richiesto. Si consiglia, pertanto, di consultare l'app "Musei italiani".