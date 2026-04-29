Mugello nei musei parte il progetto Tracce di Memoria per le persone con Alzheimer

A Mugello è partito il progetto “Tracce di Memoria”, che prevede attività rivolte alle persone con Alzheimer o altre forme di demenza, ai loro familiari e caregiver. L’iniziativa si svolge nei musei della zona e mira a offrire momenti di coinvolgimento e supporto. La ripresa del progetto è stata annunciata il 29 aprile 2026, con l’obiettivo di favorire l’interazione tra i partecipanti e il patrimonio culturale locale.

Mugello (Firenze), 29 aprile 2026 - Riprende il progetto “Tracce di Memoria” con attività dedicate alle persone con l’Alzheimer o altre forme di demenza, ai loro familiari e caregiver. E anche in questa terza edizione, i musei del territorio del Mugello, oltre alla propria funzione culturale, si propongono anche come luoghi di relazione, inclusione e benessere. “Tracce di Memoria - si spiega - nasce da una visione del museo come spazio di relazione e partecipazione, e da un approccio alla demenza che la considera non solo come patologia, ma come condizione che coinvolge l’intera rete di relazioni della persona”. Un ciclo di 15 incontri gratuiti condotti da educatrici museali e geriatriche del Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mugello, nei musei parte il progetto Tracce di Memoria per le persone con Alzheimer Notizie correlate Nasce “Fili di memoria” un centro dedicato alle persone affette da AlzheimerDieci famiglie del territorio sono attualmente coinvolte in percorsi di accompagnamento costruiti su misura da un’équipe multidisciplinare Per... Alzheimer e città affollate: l’inquinamento urbano aumenta il rischio di ammalarsi di Alzheimer, la ricerca fatta su milioni di personeUn’analisi che ha coinvolto 27,8 milioni di americani beneficiari del Medicare, il programma pubblico di assicurazione sanitaria degli Stati Uniti,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Alzheimer: Tracce di Memoria, nei musei del Mugello l’arte stimola benessere; Tracce di memoria, in Mugello l’arte contro l’Alzheimer; Nei musei del Mugello torna Tracce di Memoria per il benessere delle persone con Alzheimer; Tracce di Memoria torna in Mugello, incontri nei musei per persone con Alzheimer e famiglie. Mugello, nei musei parte il progetto Tracce di Memoria per le persone con AlzheimerMugello (Firenze), 29 aprile 2026 - Riprende il progetto Tracce di Memoria con attività dedicate alle persone con l’Alzheimer o altre forme di demenza, ai loro familiari e caregiver. E anche in ques ... lanazione.it Nei musei del Mugello torna Tracce di memoria per il benessere delle persone con AlzheimerIl programma prevede quindici incontri gratuiti condotti da educatrici museali e geriatriche del Museo e Istituto Fiorentino ... msn.com Tracce di Memoria: l’Arte come ponte e sollievo Il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina è lieto di invitarvi alla presentazione di "Tracce di Memoria", un progetto speciale dedicato alle persone che convivono con l’Alzheimer e ai loro caregiver. I mu - facebook.com facebook