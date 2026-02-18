Nasce Fili di memoria un centro dedicato alle persone affette da Alzheimer

A Valdarno apre “Fili di memoria”, un centro dedicato alle persone con Alzheimer, perché cresce il numero di casi e le famiglie cercano supporto concreto. Il nuovo spazio offre servizi su misura e coinvolge medici, associazioni e volontari, creando un punto di riferimento stabile e accessibile.

Dieci famiglie del territorio sono attualmente coinvolte in percorsi di accompagnamento costruiti su misura da un’équipe multidisciplinare Per sostenere le persone con Alzheimer o altre forme di demenza e le loro famiglie, in Valdarno nasce “Fili di memoria”, un centro integrato che offre servizi continui e personalizzati rafforzando la collaborazione tra pubblico, privato e comunità. Il progetto è promosso dalla cooperativa sociale LeGO, in collaborazione con l’Azienda sanitaria Toscana Sud-Est e con il supporto della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno, ed è risultato vincitore del “Bando Caregiver - 2025” di Fondazione CR Firenze.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Uno spazio di supporto alle famiglie con persone affette da demenzaNel novembre scorso, il Consiglio dell’Unione ha approvato la ‘risoluzione salute’, un’iniziativa di supporto alle famiglie con persone affette da demenza senile.

