Nasce Fili di memoria un centro dedicato alle persone affette da Alzheimer
A Valdarno apre “Fili di memoria”, un centro dedicato alle persone con Alzheimer, perché cresce il numero di casi e le famiglie cercano supporto concreto. Il nuovo spazio offre servizi su misura e coinvolge medici, associazioni e volontari, creando un punto di riferimento stabile e accessibile.
Dieci famiglie del territorio sono attualmente coinvolte in percorsi di accompagnamento costruiti su misura da un’équipe multidisciplinare Per sostenere le persone con Alzheimer o altre forme di demenza e le loro famiglie, in Valdarno nasce “Fili di memoria”, un centro integrato che offre servizi continui e personalizzati rafforzando la collaborazione tra pubblico, privato e comunità. Il progetto è promosso dalla cooperativa sociale LeGO, in collaborazione con l’Azienda sanitaria Toscana Sud-Est e con il supporto della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno, ed è risultato vincitore del “Bando Caregiver - 2025” di Fondazione CR Firenze.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
