real madrid la uefa infligge una sanzione severa dopo il saluto nazista di un tifoso

La UEFA ha deciso di sanzionare il Real Madrid dopo un episodio avvenuto durante il ritorno dei playoff di Champions League contro il Benfica. Un tifoso del club ha rivolto un saluto nazista sugli spalti, attirando l’attenzione delle autorità sportive. La decisione della UEFA arriva in seguito a questa azione considerata gravemente offensiva. La vicenda si è verificata nelle ore immediatamente successive alla partita.

Durante il ritorno dei playoff di Champions League tra real madrid e benfica è emerso un episodio di chiaro contenuto offensivo sugli spalti, seguito da una risposta immediata delle istituzioni e del club. L’episodio ha richiamato l’attenzione sull’impegno verso lo sport punito per comportamenti ostili e intolleranti, anche in una vetrina internazionale. La UEFA ha inflitto al real madrid una multa di € 15.000 in relazione all’episodio verificatosi durante la partita di ritorno dei playoff contro il benfica. Contestualmente è stata ordinata la chiusura parziale dello stadio, con l’esclusione di 500 posti situati nel settore inferiore della curva sud. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

