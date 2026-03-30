Un atleta keniano di 32 anni è stato squalificato per cinque anni dopo essere risultato positivo alla Cera, un'anabolizzante di terza generazione. Nel 2025 aveva concluso al terzo posto a New York. La decisione è stata comunicata dalle autorità sportive competenti, che hanno disposto la sospensione a seguito di un controllo antidoping. La squalifica riguarda tutte le competizioni ufficiali durante il periodo di interdizione.

Cinque anni di squalifica per il maratoneta keniano Albert Korir, vincitore della maratona di New York del 2021: ha ammesso l'uso di doping. Il 32enne Korir era risultato positivo alla sostanza Cera, l'eritropoietina di terza generazione, in tre diversi campioni prelevati in Kenya lo scorso ottobre mentre si allenava in vista dell'evento di New York. L'Athletics Integrity Unit (Aiu) ha confermato che tutti i suoi risultati dal 3 ottobre 2025 saranno annullati, incluso il terzo posto a New York. I tre test positivi, come si legge nel dispositivo dell'Aiu, "costituiscono una prova chiara dell'uso da parte dell'atleta di una sostanza proibita in più occasioni, espressamente identificata nella definizione di circostanze aggravanti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maratona, il keniano Korir squalificato 5 anni per doping. Nel 2025 è stato terzo a New York

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