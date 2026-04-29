Mucche e un torello pascolano nel prato della vicina | allevatrice condannata per invasione di campo

Una donna di 80 anni è stata condannata dal giudice di pace di Perugia per invasione di campo. La vicenda riguarda il pascolo di venti mucche e un torello nel prato della proprietà vicina. Gli atti del procedimento, inviati dalla Procura e dai Carabinieri Forestali, attestano che l’allevatrice avrebbe lasciato gli animali liberi nel terreno al di fuori delle proprie proprietà.

Una pensionata di 80 anni è stata condannata per pascolo abusivo dal giudice di pace di Perugia. Secondo quanto ricostruito dagli atti del procedimento, trasmessi dalla Procura della Repubblica e dai Carabinieri Forestali, l’anziana avrebbe abbandonato al pascolo venti mucche, più un torello, nel.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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