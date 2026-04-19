Nella serata allo stadio Veneziani, la partita tra Monopoli e Foggia si è conclusa con un episodio di invasione di campo negli ultimi minuti. Le tensioni tra i tifosi sono aumentate fino a causare disordini che hanno reso necessario sospendere l'incontro. La situazione si è protratta per alcuni minuti, mentre le forze dell'ordine intervenivano sul posto per riportare la calma.

Serata ad alta tensione allo stadio Veneziani, dove la sfida tra Monopoli e Foggia si è trasformata negli ultimi minuti in un episodio di disordini che ha costretto l’arbitro a sospendere il match. Un finale caotico e carico di nervosismo, con il pubblico protagonista in negativo e i calciatori costretti a lasciare il terreno di gioco per motivi di sicurezza. L’equilibrio già fragile della partita si è spezzato nel recupero, quando la situazione sugli spalti è rapidamente degenerata. Il clima si è fatto sempre più incandescente con il passare dei minuti, fino a esplodere in un episodio che ha interrotto definitivamente la gara. Il terreno di gioco è diventato improvvisamente zona critica, mentre la gestione dell’ordine pubblico ha richiesto un intervento immediato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incubo. Invasione di campo nel finale: partita sospesa tra tensioni e paura

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