Mozart e il Novecento | i Solisti Aquilani accendono il Parco

Il 29 aprile all'Auditorium del Parco, i Solisti Aquilani terranno un concerto che alterna brani di Mozart a composizioni contemporanee. La serata prevede l'esecuzione di musica classica e moderna, offrendo al pubblico un confronto tra stili e epoche diverse. L’evento si svolge in un luogo aperto al pubblico e non richiede prenotazioni anticipate.

? Cosa sapere I Solisti Aquilani suonano Mozart e musica contemporanea mercoledì 29 aprile all'Auditorium del Parco.. L'evento rientra nel programma Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 sostenuto dal Comune.. L’auditorium del Parco all’Aquila ospiterà domani, mercoledì 29 aprile alle ore 18, il concerto Mozart e i colori del Novecento con i Solisti Aquilani, un appuntamento inserito nel programma di Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 sostenuto dal Comune. La rassegna Musica per la città vede protagonisti due solisti di rilievo internazionale: la violista Danusha Waskiewicz e il violinista Daniele Orlando, che ricopre il ruolo di spalla dell’ensemble.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mozart e il Novecento: i Solisti Aquilani accendono il Parco Notizie correlate I Solisti aquilani in concerto al teatro Marrucino di ChietiDomenica 19 aprile, alle ore 18, il teatro Marrucino di Chieti prosegue la Stagione Concertistica 2026 con I Solisti Aquilani: un appuntamento di... Firenze, concerto dei Solisti Fiorentini nel segno di Mozart e BrahmsFirenze, 13 aprile 2026 - Nuovo appuntamento della rassegna Il Palazzo Suona 2026 con il concerto de I Solisti Fiorentini. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: I Solisti Aquilani con Waskiewicz e Orlando; L’Aquila: concerto Mozart e i colori del Novecento domani all’auditorium del Parco con i Solisti Aquilani; Da Mozart ai colori del Novecento: i solisti aquilani con Waskiewicz e Orlando. Da Mozart al Novecento, i Solisti Aquilani con Waskiewicz e OrlandoL'AQUILA - Un incontro tra epoche, stili e colori timbrici quello in programma domani, mercoledì 29 aprile alle 18, auditorium del Parco all’Aquila, nella rassegna dei Solisti Aquilani Musica per la c ... ekuonews.it Da Mozart ai colori del Novecento: i Solisti Aquilani all'auditorium del Parco con Waskiewicz e Orlando - facebook.com facebook