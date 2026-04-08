Moviola Barcellona Atletico Madrid | fa discutere l’espulsione di Cubarsi! Gli episodi dubbi del match diretto da Kovacs

Durante la partita tra Barcellona e Atletico Madrid, sono stati sollevati dubbi riguardo alcuni interventi dell’arbitro Kovacs. In particolare, l’espulsione di Cubarsi ha suscitato discussioni tra tifosi e analisti. La moviola ha evidenziato alcuni momenti controversi, senza tuttavia portare a decisioni ufficiali diverse da quelle prese in campo. La partita si è conclusa con un risultato che ha alimentato ulteriori commenti sulle decisioni arbitrali.

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