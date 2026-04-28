Il consigliere Gennaro Esposito lascia la maggioranza Manfredi | Amministra contro i cittadini

Il consigliere Gennaro Esposito ha annunciato di lasciare la maggioranza che sostiene l'amministrazione comunale, accusandola di amministrare contro i cittadini. La decisione di Esposito rappresenta un primo segnale di potenziali tensioni all’interno del gruppo di maggioranza nel Consiglio comunale di Napoli, dove finora la compagine aveva mantenuto stabilità. La sua uscita apre nuove prospettive per il panorama politico locale, mentre si attende una reazione dal resto della maggioranza.

Scricchiola per la prima volta, dall'inizio della consiliatura, la maggioranza Manfredi in Consiglio comunale a Napoli. Il consigliere Gennaro Esposito, fino a ieri nella compagine del sindaco, ha annunciato in aula la sua fuoriuscita con un intervento durissimo contro l’operato della giunta.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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