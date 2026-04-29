L’allenatore ha annunciato che la sua esperienza con la squadra romanista si conclude, affermando che la stagione è conclusa. Durante una dichiarazione pubblica, ha espresso solidarietà ai tifosi e ha indicato il Benfica come prossima meta per tornare a disputare la Champions League. La decisione segna la fine del suo incarico con il club e apre a un nuovo capitolo nella sua carriera.

? Cosa sapere José Mourinho dichiara la fine della Roma e difende i tifosi giallorossi.. Il tecnico punta al Benfica per tornare a competere in Champions League.. José Mourinho ha lanciato un messaggio dirompente sulla realtà della Roma, definendo il club capitolino come una realtà ormai conclusa e difendendo con forza l’identità dei tifosi giallorossi durante un recente confronto con. Il tecnico portoghese, che ha trascorso due stagioni e mezzo allo Stadio Olimpico prima del suo addio avvenuto a gennaio 2024, ha condiviso riflessioni profonde sul legame con la città e sulle dinamiche del calcio professionistico, toccando temi che spaziano dal successo di Cristian Chivu all'importanza dei risultati rispetto all'estetica di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mourinho shock: la sua Roma è finita, difesa totale dei tifosi

Mourinho vs Chivu - botta e risposta tra i 2

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