Napoli-Roma emergenza totale | McTominay KO e difesa ridisegnata La mossa di Conte

Scott McTominay si infortuna, lasciando il Napoli con una difesa da ricostruire prima della partita contro la Roma di domenica sera. La perdita del centrocampista scozzese, che si era consolidato come pezzo fondamentale, costringe l'allenatore a cambiare le strategie in difesa. La partita, in programma alle 20:45, rappresenta un punto di svolta nella corsa alla Champions League.

SPARTIACQUE CHAMPIONS. Il Napoli ospita la Roma (domenica 15 febbraio, ore 20:45) in un match cruciale per il quarto posto. Antonio Conte deve fronteggiare un’emergenza pesante: Scott McTominay è ufficialmente out per un problema al gluteo. La soluzione tattica prevede l’arretramento di Elmas in mediana accanto a Lobotka e il ritorno da titolare di Matteo Politano sulla trequarti. In difesa, squalificato Juan Jesus, spazio al rientrante Beukema (recuperato dall’influenza) e a Rrahmani. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN. Chi gioca al posto di McTominay in Napoli-Roma e dove vedere la partita?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

