Teun Koopmeiners ha spiegato di aver inizialmente pensato di partire come falsa ala destra per poi spostarsi al centrocampo durante le partite, ritenendo che il modulo 4-2-3-1 fosse adatto a lui. Tuttavia, ha aggiunto che questa posizione non si adatta alle sue caratteristiche personali. Il giocatore ha rilasciato queste dichiarazioni durante il ritiro della nazionale olandese, dopo l’ultima partita disputata.

Teun Koopmeiners ha parlato dal ritiro dell’Olanda della sua posizione in campo dopo l’ultima partita della nazionale. Vediamo cosa ha detto. La Juve osserva con curiosità le evoluzioni tattiche provenienti dall’amichevole vinta dall’Olanda contro la Norvegia. A stupire è stata la mossa di Ronald Koeman, che ha schierato Teun Koopmeiners in una posizione inedita. CONTINASSA JUVE LIVE Il centrocampista bianconero di 28 anni è stato impiegato come ala destra, agendo in una trequarti completata da Cody Gakpo e Tijjani Reijnders, alle spalle di Donyell Malen. Il giocatore ha commentato con favore la scelta del tecnico ai microfoni di Nos. LE PAROLE DI KOOPMEINERS – « L’idea era che partissi da finta ala destra per accentrarmi a centrocampo, agendo come una sorta di secondo trequartista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koopmeiners rivela: «L’idea era che partissi da finta ala destra per accentrarmi a centrocampo. Il 4-2-3-1 mi si addice, ma questa cosa non farebbe per me»

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