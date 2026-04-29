In un’intervista rilasciata a un noto giornalista, noto per aver ricevuto un premio Pulitzer, l’allenatore ha espresso forti critiche sulla concezione secondo cui l’idea di gioco sia più importante dei risultati. La conversazione, che ha attirato l’attenzione di molti appassionati, è stata accompagnata da una grande foto in prima pagina. La discussione si è concentrata su temi legati alla filosofia del calcio e alle aspettative nel mondo dello sport.

Intervistato da premio Pulitzer da parte di Marco Lombardo del Giornale a José Mourinho. Intervista – ci perdoneranno quelli del Giornale – che andava richiamata con una mega foto in prima pagina. Mou (prossimo allenatore del Real Madrid, Florentino è rinsavito) ha “goateggiato”, usando uno slang moderno, affermando la sua lucida visione del calcio sia nella sua interezza, sia analizzando quello italiano. Mourinho dà lezione di calcio. Lui ovviamente è contrario a questa deriva wrestling-globetrotter del calcio che di fatto ha come obiettivo quello di trascinare il calcio fuori dalla categoria sport e inserirlo in quello “intrattenimento”. È poesia ascoltarlo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mourinho: “Que­sta cosa che l’idea di gioco vale più dei risul­tati è la più grande bugia dal cal­cio”

Notizie correlate

Mourinho torna al Real Madrid? L’idea di Florentino Perez è più di una suggestioneIl Real Madrid starebbe pensando a José Mourinho per la prossima stagione: Florentino Perez pensa al ritorno dello Special One al Santiago Bernabeu.

Juve, Milik sul rientro in gruppo: «A volte il percorso è più difficile, ma è in quei momenti che impari ad apprezzare di più ciò che hai»Calciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Mourinho, le parole da brividi sulla Roma fanno commuovere: Il posto più bello, nessuno tocchi i tifosi. E su Chivu...; L'Italia non ha bisogno di me. Ma di copiare dal Portogallo; Chivu alla Mourinho: Di sicuro non sono un fesso. Poi spiega la frase sugli arbitri detta prima del derby d'Italia; Mourinho: Roma è stato il posto più bello della mia carriera. Nessuno deve toccare i tifosi romanisti.

Mourinho: Roma posto più bello della carriera. Non è colpa dei tifosi se non si vinceJosé Mourinho ha ricordato la sua esperienza alla Roma: I tifosi giallorossi sono quelli che aiutano la squadra, nessuno li deve toccare. siamolaroma.it

Mourinho: Non pensavo che Chivu fosse un predestinatoLo Special One a Il Giornale: Molti altri invece vanno in panchina perché sanno vendersi bene, avere un boun buon PR vale più di essere capaci ... fcinternews.it

Al Giornale: "Solo dopo viene l'estetica. Non avete bisogno di ct stranieri, avete già #Conte e #Allegri. Oggi molti allenatori trovano squadre perché sanno vendersi bene" I dettagli: https://www.ilnapolista.it/2026/04/mourinho-questa-cosa-che-lidea-di-gioco-val - facebook.com facebook

- : Il ritorno dello Special One in Spagna è possibileIl punto di @tancredipalmeri #sportitalia #realmadrid #mourinho x.com