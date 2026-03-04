Arkadiusz Milik è tornato ad allenarsi con il gruppo della Juventus dopo un periodo di assenza. La sua ripresa segna un passo importante per il giocatore e la squadra, che aveva affrontato un percorso difficile per recuperare dall’infortunio. Milik ha espresso la sua soddisfazione per essere di nuovo in campo e ha commentato che, sebbene il cammino sia stato complicato, quei momenti aiutano a valorizzare di più ciò che si ha.

© Calcionews24.com - Juve, Milik sul rientro in gruppo: «A volte il percorso è più difficile, ma è in quei momenti che impari ad apprezzare di più ciò che hai»

