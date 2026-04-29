L’allenatore noto per il suo approccio diretto ha elogiato un ex calciatore e attuale tecnico, sottolineando la sua capacità di crescere attraverso l’esperienza. In un’intervista recente, ha commentato come quella persona non fosse considerata un predestinato, ma abbia dimostrato intelligenza nel percorso professionale. Inoltre, ha fatto riferimento alla gavetta e ha criticato alcuni figure del settore che si concentrano esclusivamente sull’aspetto estetico.

di Lorenzo Vezzaro Mourinho incorona Chivu: lo Special One elogia la gavetta del tecnico nerazzurro e attacca i “finti maestri” di estetica. José Mourinho non usa giri di parole per commentare l’attuale scenario della Serie A. Lo “Special One”, oltre a valutare lo stato di salute del nostro sistema sportivo, ha voluto dedicare un pensiero profondo a Cristian Chivu, ormai prossimo a vincere lo scudetto sulla panchina che un tempo fu sua. Il portoghese ha tracciato un profilo netto del tecnico nerazzurro, sottolineando l’importanza della preparazione rispetto alla semplice immagine. CALCIO ITALIANO E INCHIESTE – «In realtà io credo che il calcio italiano non sia diverso dagli altri, solo che qui ciclicamente si riesce a investigare e fare pulizia».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mourinho incorona Chivu: «Non era un predestinato, ma è stato intelligente»

Mourinho, stoccata a Chivu e Inter: Sorpresa è quando allenatore senza storia siede in un top club

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