Federico Cinà scatto da predestinato | Pune lo incorona re degli Under 19

Il trionfo nel Challenger di Pune non ha consegnato a Federico Cinà soltanto un nuovo best ranking, ma anche un riconoscimento importante: il diciottenne siciliano è infatti da oggi il miglior tennista Under 19 del pianeta, in una corsa generazionale che lo vede misurarsi soprattutto con il coetaneo tedesco Justin Engels. Un passaggio che certifica una crescita non episodica, ma continua. Il balzo è stato netto: Cinà ha guadagnato quaranta posizioni nel ranking internazionale, eppure il dato più curioso racconta un'Italia piena di talento: nonostante lo slancio, al momento risulta il numero 16 tra gli italiani. Un paradosso che, già che ridimensionarlo, mette in luce la densità del movimento nazionale, spesso raccontato solo attraverso le vette di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.