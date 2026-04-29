Mourinho e lo scandalo arbitri | quelle parole che profetizzarono tutto

Un'inchiesta giudiziaria si concentra su Gianluca Rocchi, un ex arbitro di calcio, e riguarda presunte manipolazioni nelle assegnazioni degli arbitri in Serie A. Le indagini si concentrano su eventuali irregolarità nelle decisioni relative agli arbitri e sui possibili collegamenti con alcune partite di campionato. Mourinho, allenatore di una squadra di calcio, ha recentemente commentato pubblicamente le vicende legate agli arbitri.

?? Cosa sapere L'inchiesta su Gianluca Rocchi riguarda presunte manipolazioni nelle assegnazioni degli arbitri in Serie A. Le dichiarazioni di Mourinho nel 2023 anticipano le critiche sulla gestione delle nomine arbitrali. Nel 2023, dopo il pareggio per 1-1 contro il Monza, Jose Mourinho definì Daniele Chiffi come l'arbitro peggiore incontrato durante l'intera carriera agonistica, una dichiarazione che oggi riacquista un peso inedito a causa delle recenti indagini giudiziarie in Serie A. Le .🔗 Leggi su Ameve.eu

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