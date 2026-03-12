Il 31 dicembre 1991, durante l’ultima puntata dell’anno di Non è la Rai su Canale 5, Enrica Bonaccorti intervenne interrompendo la trasmissione. In quel momento, al telefono con la conduttrice, c’era Maria Grazia, una donna di Bassano in Teverina, in provincia di Viterbo. La puntata si interruppe improvvisamente, facendo scattare l’attenzione su quanto stava accadendo.

Era il 31 dicembre 1991, l’ultima puntata dell’anno di Non è la Rai su Canale 5. Al telefono con la conduttrice c’era Maria Grazia, una donna di Bassano in Teverina, in provincia di Viterbo. Aveva già risposto correttamente a quattro definizioni del Cruciverbone, il gioco a premi ideato da Gianni Boncompagni già nella Domenica In, quando scelse come quinta opzione il 96 orizzontale: sette caselle completamente vuote, nessuna lettera ancora scoperta. Enrica Bonaccorti commentò sottovoce “ Tutta vuota, l’hai scelta “, volendo rimarcare la difficoltà insolita di quella scelta. In quell’istante, dall’altro capo del telefono, arrivò la risposta: “ Eternit “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Quando Enrica Bonaccorti fermò tutto: lo scandalo del Cruciverbone che fece storia in TV

La truffa al cruciverbone (31 dicembre 1991)