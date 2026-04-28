In un clima di tensione tra alcune squadre di calcio italiane, si discute delle accuse rivolte agli arbitri e delle strategie per ottenere il secondo posto in classifica. La lotta tra Napoli e Milan si concentra sulla volontà di finire al secondo gradino del podio, mentre l'Inter si avvicina al titolo con una vittoria che sembra consolidare la sua posizione. La situazione attuale lascia aperta solo la corsa alla seconda piazza, con molte tensioni e polemiche in corso.

Il primo posto, ormai, è un miraggio. L'Inter ha meritatamente vinto questo scudetto, anche se non c'è ancora la certezza matematica. Mancano ancora quattro giornate alla fine di questo campionato di serie A. E appare quanto meno improbabile che la squadra allenata da Cristian Chivu si prepari a un vero e proprio suicidio sportivo. Discorso diverso per le inseguitrici. Napoli, Milan e, forse, la Juventus possono sperare di agguantare il secondo posto. Tale piazzamento garantirebbe loro prestigio, un posto sicuro nella prossima Champions League e un bell'introito economico. Ma, forse, anche qualcos'altro. Non nascondiamoci dietro a un dito. Il terremoto giudiziario che in questi giorni sta investendo la classe arbitrare ci impone di porci qualche interrogativo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Rocchi, lo scandalo arbitri? Perché Napoli e Milan vogliono arrivare secondi

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