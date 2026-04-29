Mourinho ‘consiglio’ all’Italia | Nazionale? Andrei con Malagò e Allegri

José Mourinho ha dichiarato che la sua esperienza a Roma è stata la più significativa della sua carriera e ha espresso il desiderio di collaborare con il presidente del comitato olimpico e l’allenatore della nazionale italiana. In un’intervista, ha anche detto che, in futuro, potrebbe lavorare con loro, sottolineando l’importanza della città e del calcio italiano nella sua vita professionale.

(Adnkronos) – José Mourinho non ha dubbi: "Roma è stato il posto più bello della mia carriera". Il tecnico portoghese, che in Italia ha allenato l'Inter e la Roma, si è raccontato in un'intervista al quotidiano Il Giornale, ripercorrendo il suo passato: "Non ho mai sentito un ambiente così incredibile intorno a una squadra di calcio. Quando abbiamo vinto la Conference, la festa è stata pazzesca. Nemmeno nei trionfi che ho avuto in Champions ho visto delle scene così". Lo Special One, arrivato a Milano per la presentazione dello spot pubblicitario di Prima Assicurazioni, ha detto poi la sua sul momento del calcio italiano: "Qualcuno mi ha chiesto se allenerei la vostra Nazionale: la mia risposta è che non avete bisogno di un allenatore straniero.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Allegri CT? Il piano di Malagò per rivoluzionare la NazionaleIl destino della panchina azzurra sembra convergere verso Massimiliano Allegri, la cui candidatura come nuovo commissario tecnico nazionale...

Leggi anche: Allegri favorito per la Nazionale se Malagò trionfa nelle elezioni del 22 giugno.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Energia, verso proroga più breve per taglio accise. Meloni: Ue sia coraggiosa; Mourinho torna al Real? Perez pensa al portoghese per il dopo Arbeloa; Temperature oltre la media, siccità ed eventi estremi: allarme clima in Europa; Iran ‘sommerso’ dal petrolio, Teheran sfrutta serbatoi abbandonati e container improvvisati.

Pagina 3 | Mourinho, caso Rocchi e nuova Italia: Non ci volevamo credere. Voto per la doppia ML'allenatore portoghese fa i nomi per ricostruire la Nazionale. Poi è diretto sul caos arbitri e punge anche il Mondiale di Infantino ... tuttosport.com

Mourinho, caso Rocchi e nuova Italia: Non ci volevamo credere. Voto per la doppia ML'allenatore portoghese fa i nomi per ricostruire la Nazionale. Poi è diretto sul caos arbitri e punge anche il Mondiale di Infantino ... tuttosport.com

Niente messaggi: José #Mourinho aspetta il momento giusto per celebrare il suo allievo Cristian #Chivu (1/5) x.com

Josè Mourinho ha le idee chiare su chi debba essere il prossimo ct della Nazionale. - facebook.com facebook