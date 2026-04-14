Se alle elezioni del 22 giugno il candidato Malagò ottiene la vittoria, il nome di Massimiliano Allegri viene indicato come possibile allenatore della nazionale italiana di calcio. La notizia circola tra gli addetti ai lavori e tra gli appassionati, creando aspettative sulla possibile svolta in vista delle prossime competizioni ufficiali. La nomina dipenderà dall’esito delle elezioni e dalle decisioni delle autorità sportive coinvolte.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Secondo diverse fonti, Max Allegri potrebbe diventare il primo candidato alla guida della Nazionale Italiana nel caso in cui Giovanni Malagò venga eletto Presidente della FIGC. Le relazioni tra Allegri e il Milan sembrano infatti deteriorarsi, complicando ulteriormente la sua permanenza sulla panchina rossonera. Il processo di ricerca per un nuovo Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è già iniziato, e la figura scelta avrà il compito di selezionare il nuovo Commissario Tecnico dell’Italia per sostituire Gennaro Gattuso, atteso in estate.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Allegri favorito per la Nazionale se Malagò trionfa nelle elezioni del 22 giugno.

Giovanni Malagò candidato dalla Lega Serie A per la presidenza della FIGC: elezioni il 22 giugnoLe indiscrezioni della vigilia hanno trovato conferma, con la Lega Serie A che ha scelto Giovanni Malagò come candidato alla presidenza della FIGC in...

Giovanni Malagò candidato dalla Lega Serie A alla presidenza della FIGC: elezioni il 22 giugnoLe indiscrezioni della vigilia hanno trovato conferma, con la Lega Serie A che ha scelto Giovanni Malagò come candidato alla presidenza della FIGC in...

Argomenti più discussi: Edicola - Conte tentato dal ritorno in Nazionale. Allegri sceglie il Milan; Milan, l'attacco non fa gol: 5 punte, nessuno in doppia cifra. E Allegri prepara il tridente; Zaniolo-Milan, ritorno di fiamma? Allegri lo osserverà contro l'Udinese; Nazionale, il dopo Gattuso: Conte in pole per la panchina Azzurra.

Il Milan e Allegri potrebbero dirsi addio per una seconda volta. Come riportato da Sportitalia, infatti, la dirigenza del Milan potrebbe decidere di cambiare nuovamente allenatore. In questo senso, occhio alla pista Nazionale, con il favorito numero uno per la pre - facebook.com facebook

Allegri cerca la scossa e con l'Udinese passa al 4-3-3, con il dubbio su chi giocherà in attacco: favorito il tridente Saelemaekers-Leao-Pulisic, ma scalpitano Gimenez e Nkunku. Spazio per Athekame e Ricci, verso una maglia da titolare al posto di Fofana x.com