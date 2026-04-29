In una recente intervista, l’allenatore portoghese ha avanzato alcune proposte per il futuro del calcio italiano, suggerendo nomi come il presidente della federazione e l’allenatore della nazionale. Durante l’intervento, non ha escluso la possibilità di coinvolgere anche l’ex tecnico del Napoli, lasciando intendere che questa scelta potrebbe cambiare la situazione attuale. La discussione ha suscitato molto interesse tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

Mourinho propone Malagò presidente Figc e Allegri commissario tecnico per l’Italia, senza snobbare però Antonio Conte: la combo, secondo lo Special One, potrebbe invertire la rotta del calcio azzurro in crisi. Mourinho: Allegri e Malagò, la soluzione per l’Italia. José Mourinho non ha dubbi sulla ricetta giusta per risanare il calcio italiano. Intervistato da Sport Mediaset a Milano, lo Special One ha lanciato una proposta precisa: Malagò alla presidenza della Figc e Allegri in panchina. Ma lo Special One, cita anche Antonio Conte per la panchina italiana: “CT straniero? Non sono d’accordo: non penso che serva un allenatore straniero. L’Italia ha allenatori con il carisma, la qualità, l’esperienza.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mourinho allontana Conte dal Napoli? La frase sulla Nazionale fa tremare

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