Nel match tra Napoli e Lecce, il team di casa si trova subito in difficoltà: dopo soli tre minuti, Siebert segna di testa su calcio d’angolo, portando in vantaggio i salentini. L’inizio è stato segnato da un episodio che ha lasciato il tecnico del Napoli visibilmente incredulo, mentre i suoi giocatori cercavano di reagire.

Inizio da incubo per il Napoli nella gara contro il Lecce: bastano 180 secondi per portare in vantaggio i salentini con lo stacco di Siebert su calcido d’angolo. Gli azzurri rischiano addirittura il raddoppio pochi minuti dopo il vantaggio leccese e la reazione di Conte è furiosa: manda subito a scaldare McTominay. Il diktat di questa mossa è abbastanza chiaro: “ Così ci diamo una svegliata “. Azzurri disorientati, Conte non è contento. Le immagini della panchina del Napoli raccontano il disappunto immediato di Antonio Conte a fronte della presatazione del Napoli. Già al ventiduesimo minuto, l’allenatore ha così mandato Scott McTominay a riscaldarsi con in allegato anche delle parole abbastanza chiare riportate da Dazn: “ Così ci diamo una svegliata “. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Lecce, Conte incredulo con i suoi: la frase fa capire tutto

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