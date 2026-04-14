Luca Spada si trova ora di fronte alla decisione di parlare o rimanere in silenzio durante l’interrogatorio davanti al giudice per le accuse che lo coinvolgono. La questione riguarda anche la sua fidanzata, coinvolta nell’indagine, e una frase pronunciata in televisione che ha causato tensione. Spada dovrà affrontare il giudice in un momento cruciale, che potrebbe determinare l’andamento delle indagini.

Parlare o restare in silenzio, è il bivio della strada tutta in salita di Luca Spada quando sarà davanti al Gip per l’inchiesta che lo ha travolto. E mentre la procura lo descrive come un killer freddo, resta un nodo inquietante: il ruolo della fidanzata e – lo riporta La Stampa - quelle frasi che oggi pesano come macigni. L’accusa è pesante: omicidio volontario plurimo. Avrebbe provocato la morte di almeno sei anziani durante i trasporti in ambulanza, somministrando iniezioni di aria nelle vene, pratica che può causare una embolia gassosa, spesso fatale Spada, 27 anni, per gli inquirenti è uno che parlava senza filtri: “Seccare i vecchi”, diceva.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Luca Spada, il sospetto sulla fidanzata: la frase in tv che la fa tremare

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