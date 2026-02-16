Mourinho | Non serve un miracolo per eliminare il Real Madrid Sul mio ritorno

José Mourinho ha dichiarato che non serve un miracolo per eliminare il Real Madrid, spiegando che la squadra può superare gli ostacoli anche senza imprese straordinarie. Durante una conferenza stampa, l’allenatore portoghese ha sottolineato che la chiave sta nel lavoro quotidiano e nella preparazione mentale, mentre i suoi giocatori si preparano alla sfida decisiva. Mourinho ha anche parlato del suo ritorno sulla panchina, rivelando come abbia affrontato le difficoltà e mantenuto alta la concentrazione. Quello che emerge è un’immagine di determinazione e fiducia, anche in un momento di grande pressione.

Nel contesto di una vigilia cruciale per la Champions League, un allenatore noto per la sua determinazione affronta i microfoni delineando l'orizzonte della doppia sfida tra Benfica e Real Madrid. l'attenzione è puntata sull'equilibrio tra superiorità tecnica delle due squadre e la necessità di un Benfica all'altezza delle aspettative, senza cedere al facile ottimismo e concentrandosi sui dettagli che possono fare la differenza sul campo. La posizione espressa dal tecnico è chiara: non servono miracoli, ma una prestazione impeccabile in entrambe le sfide. Il focus è rivolto a una Benfica al massimo livello, capace di limitare le caratteristiche offensive dell'avversario e di imporre ritmo e controllo del pallone.

José Mourinho ha parlato oggi in conferenza stampa prima della sfida tra Benfica e Real Madrid, perché vuole rassicurare i suoi giocatori e i tifosi.

L’ottava giornata della fase a gironi della Champions League propone il match tra Benfica e Real Madrid, in programma mercoledì alle 21.

MOURINHO LANZA UN AVISO DIRECTO AL REAL MADRID

