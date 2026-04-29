L’allenatore torna a parlare pubblicamente, esprimendo con sincerità quanto la sua esperienza alla Roma rappresenti un momento speciale nella sua carriera. In un’intervista, ha dichiarato che la squadra e la città gli sono molto cari, definendoli un “amore unico”. Le sue parole riflettono un legame forte e personale con il club, che ha descritto come il momento più intenso dal punto di vista emotivo fino ad ora.

José Mourinho torna a parlare e lo fa con la forza d’urto che ha sempre contraddistinto la sua carriera, definendo l’esperienza alla Roma come l’apice emotivo del suo intero percorso professionale. In una lunga intervista rilasciata a Il Giornale, il tecnico di Setúbal ha ripercorso i mesi trascorsi nella Capitale, l’imminente scudetto dell’Inter e le prospettive future con il suo Benfica, senza risparmiare stoccate al sistema calcio moderno. Nonostante il rapporto si sia interrotto bruscamente lo scorso gennaio, lo Special One ha confermato che il legame con la piazza giallorossa trascende i contratti, posizionando l’atmosfera dell’ Olimpico al di sopra persino delle notti magiche vissute in Champions League.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Mourinho a cuore aperto: “Roma, amore unico”

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