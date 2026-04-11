Serena Brancale ha recentemente dichiarato di aver sviluppato un forte affetto per la città di Roma, affermando che le ha rubato il cuore. La cantante si prepara a esibirsi in diversi concerti e a diffondere la sua musica tramite radio e altri mezzi di comunicazione. La sua presenza artistica si intensifica con nuove date e collaborazioni, mentre il suo legame con la capitale si rafforza attraverso dichiarazioni pubbliche e impegni professionali.

Serena Brancale è pronta a invadere palchi e radio con la sua energia contagiosa. È venuta nell'edicola degli artisti de Il Tempo per parlare del suo nuovo album «Sacro» che arriva a quattro anni da «Je sò accussì» e dopo l'emozionante performance sul palco di Sanremo dove ha cantato «Qui con me», canzone dedicata a sua madre con cui ha vinto il Premio della sala stampa «Lucio Dalla», il Premio Lunezia e il Premio Tim. Tre riconoscimenti che hanno sancito non solo una performance ma una nuova maturità artistica. Oggi presenta anche il nuovo singolo «Al mio paese» cantato con Levante e Delia e le mille collaborazioni che arricchiscono le canzoni di «Sacro». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Serena Brancale rivela il suo amore per Roma: "Mi ha rubato il cuore"

Serena Brancale a Sanremo 2026: «Se devo pensare all’amore, mi viene in mente mia madre che mi aspettava. A casa nostra bastavamo io e lei per fare festa»Ha scelto di non portare altro, sul palco: «Non voglio indossare maschere, solo raccontare la verità.

L'amore di Serena Brancale per Roma: "Qui sono diventata grande"Serena Brancale è pronta a invadere palchi e radio con la sua energia contagiosa.

Sanremo, il pianto di Serena Brancale: un momento che ha toccato il cuore

Temi più discussi: Il nuovo disco di Serena Brancale è sacro: Come la mia famiglia e la mia terra; Artemis II torna sulla Terra, l'ammaraggio al largo di San Diego; Levante annuncia le nuove date del tour estivo DELL’AMORE; Sondaggio: Dolly Parton è la persona più amata degli Stati Uniti.

Serena Brancale rivela il suo amore per Roma: Mi ha rubato il cuoreSerena Brancale è pronta a invadere palchi e radio con la sua energia contagiosa. È venuta nell’edicola degli artisti de Il Tempo ... iltempo.it

Famiglia, radici, identità: il «Sacro» Sud di Serena BrancaleNelle sedici tracce del nuovo disco della cantautrice ci sono tutti i suoi volti artistici: l'intimo ricordo della mamma, le tradizioni travolgenti, una dedica profonda alla sua Bari e tante collabora ... lagazzettadelmezzogiorno.it

RDS 100% Grandi Successi. . pov: sei in università e arrivano Serena Brancale, Levante e Delia a movimentare la giornata! Le tre voci si uniscono nel nuovo singolo "Al mio paese", un vero e proprio inno alle radici che profuma di mare, di festa e di estate. - facebook.com facebook