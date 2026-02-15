Alessandra Viero | la casa a Roma il cuore in Veneto e l’amore per Fabio Riveruzzi
Alessandra Viero ha scelto di vivere a Roma, ma il suo cuore resta nel Veneto, dove è cresciuta. La sua casa nella capitale italiana rappresenta un punto di equilibrio tra lavoro e vita privata. Recentemente, ha sposato Fabio Riveruzzi indossando una semplice tuta bianca, un gesto che ha sorpreso molti. Nel frattempo, il suo rapporto con Gianluigi Nuzzi continua a essere molto stretto, alimentando curiosità tra i fan.
Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Alessandra Viero è uno dei volti più autorevoli del giornalismo televisivo italiano. Conduttrice di Quarto Grado su Rete 4, affianca da anni Gianluigi Nuzzi nella conduzione del programma di cronaca nera e attualità, diventato un punto di riferimento per milioni di telespettatori. Professionale, rigorosa e sempre misurata nei toni, Alessandra Viero ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua capacità di affrontare temi delicati con competenza e sensibilità. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
TV Talk: Victoria Cabello, Alessandra Viero e Tommaso Zorzi tra gli ospiti
Mia Ceran conduce oggi, sabato 14 febbraio, una nuova puntata di TV Talk, il programma che analizza i temi più discussi della televisione.
Fabio Bui (Popolari per il Veneto) ha votato a LoreggiaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Alessandra Viero, la casa a Roma e il cuore in Veneto: chi è il marito, il matrimonio in tuta e il feeling con Gianluigi Nuzzi a Quarto...; Alessandra Viero, la casa a Roma e il cuore in Veneto: chi è il marito, il matrimonio in tuta e il feeling con Gianluigi Nuzzi a Quarto...; Alessandra Viero, la casa a Roma e il cuore in Veneto: chi è il marito, il matrimonio in tuta e il feeling con Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado; Alessandra Viero, la casa a Roma e il cuore in Veneto: chi è il marito, il matrimonio in tuta e il feeling con Gianluigi Nuzzi a Quarto...
Alessandra Viero, la casa a Roma e il cuore in Veneto: chi è il marito, il matrimonio in tuta e il feeling con Gianluigi Nuzzi a Quarto GradoAlessandra Viero è giornalista e conduttrice di una delle trasmissioni più seguite di Rete 4, Quarto Grado, accanto al ... msn.com
Alessandra Viero, chi è la giornalista di Quarto Grado: gli inizi al tg, il matrimonio in tuta e il rapporto con Gianluigi NuzziAlessandra Viero è giornalista e conduttrice di una delle trasmissioni più seguite di Rete 4, Quarto Grado, accanto al collega Gianluca Nuzzi. Alessandra Viero è nota principalmente per il suo ... leggo.it
Tornerebbe a condurre Pomeriggio 5... o anche un altro programma in solitaria Non vogliamo far arrabbiare Nuzzi. Alessandra Viero risponde alla domanda social fedelmente riportata dalla nostra Cinzia Bancone Guarda #TvTalk su RaiPlay x.com
Tornerebbe a condurre Pomeriggio 5... o anche un altro programma in solitaria Non vogliamo far arrabbiare Nuzzi. Alessandra Viero risponde alla domanda social fedelmente riportata dalla nostra Cinzia Bancone Guarda #TvTalk su RaiPlay facebook