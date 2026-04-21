Fatica roccia e storia | torna lo spettacolo del Trofeo XCO il cross country delle Giostre

Nel cuore del Salento, tra paesaggi caratterizzati da terra rossa e rocce antiche, si svolge il Trofeo XCO, una competizione di cross country nota come “Le Giostre”. La gara si svolge su un percorso che combina tratti di fatica e tratti più tecnici, attraversando zone che testimoniano secoli di storia locale. L’evento richiama ciclisti provenienti da diverse regioni, attirando appassionati e spettatori lungo il tracciato.

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Nel cuore del Salento, dove la terra diventa rossa e la pietra racconta secoli di storia, c’è un percorso che negli anni si è guadagnato un soprannome evocativo: “Le Giostre”. Chi pedala da quelle parti sa bene perché. Salite brevi ma cattive, discese tecniche, rampe.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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